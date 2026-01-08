O RC Lousã começa, este sábado, às 15H00, o “ataque” à subida de divisão. A fase final do CN1 abre com a receção à equipa secundária do Direito, vencedor do Grupo Sul na 1.ª fase.

“As expectativas são, desde o início, altas, exigentes e, em parte, compreensíveis. No entanto, desde o momento em que decidimos continuar este projeto em conjunto, o RC Lousã e eu acordámos que teríamos de dar continuidade ao trabalho de crescimento, tanto na estrutura geral do clube como no desempenho da equipa que compete no CN1”, começou por admitir, ao DIÁRIO AS BEIRAS, Claudio Venturino, treinador dos “Beirões”.

O treinador argentino entende que “a subida à Divisão de Honra será o resultado do crescimento estrutural do clube, para garantir a sua sustentabilidade” mas também de “muitos outros fatores”. “Entre esses outros fatores o que podemos controlar é trabalhar a 100% todos os dias. Certamente que, dessa forma, estaremos mais perto de realizar os nossos sonhos”, atira Claudio Venturino.

