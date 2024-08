Râguebi: Mais equipas e um torneio de abertura para a Divisão de Honra

A Divisão de Honra volta, esta época, às 12 equipas mas só arranca em dezembro. Até lá joga-se um Torneio de Abertura. Estas são as duas maiores mudanças num modelo competitivo aprovado por unanimidade dos clubes mas com o qual nem todos concordam.

A época arranca a 22 de setembro, com um torneio de abertura disputado a dois grupos de seis equipas a defrontarem-se a uma só volta. Os dois melhores de cada grupo para as meias-finais da competição e que terá final a 28 de novembro.

A Divisão de Honra arranca no fim de semana de 7 e 8 de dezembro, com as 12 equipas divididas, na fase regular, em três grupos. A fase final vai ser dividida em três taças – Cup, Plate e Silver – e o campeão conhecido no final de maio.

“Em função dos modelos em cima da mesa, e porque tinha de haver unanimidade, votámos neste por ser o menos mau, mas não concordo”, admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Secção de Rugby da Académica.

