Quinta dos Abibes recebe 11 distinções em 2024

A Quinta dos Abibes, sediada em Anadia, recebeu em 2024 11 distinções em cinco concursos diferentes com os seus vinhos e espumantes.

No Concurso Mundial de Bruxelas foi distinguido com medalha de ouro o Quinta dos Abibes Syrah 2019 e com medalha de prata o Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2018 e o Quinta dos Abibes Sublime Branco 2019.

No Concurso de Vinhos de Portugal 2024 foi galardoado com medalha de ouro o Quinta dos Abibes espumante reserva extra-bruto 2021 com medalha de ouro e o Quinta dos Abibes Sublime Branco 2019 com medalha de prata.

Na Alemanha, no Berlin Wine Trophy conquistou três medalhas de ouro com o Quinta dos Abibes Sublime Branco 2019, Quinta dos Abibes Syrah 2017 e com o Quinta dos Abibs tinto reserva 2018.

