A depressão Kristin sacudiu o concelho da Figueira da Foz, provocando elevados prejuízos. As tempestades seguintes têm contribuído para deslizamento de terras e queda de árvores e infraestruturas.

Em Buarcos, na travessa das Violetas, ruiu parte de um muro de sustentação, numa zona habitacional com vários edifícios de apartamentos e vivendas, pondo em risco prédios de habitação e uma unidade hoteleira.

Por precaução, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vereador Manuel Domingues, uma família residente num dos imóveis contíguos ao muro foi realojada.

Fonte da câmara municipal, por sua vez, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que “há muitos anos que os condomínios não conseguem chegar a acordo sobre quem tinha de reforçar o muro”. Os desentendimentos terão começado no início dos anos 90 do século passado.

