diario as beiras
Figueira da Foz

Queda de muro em Buarcos com risco para edifícios de habitação

12 de fevereiro de 2026 às 09 h29
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

A depressão Kristin sacudiu o concelho da Figueira da Foz, provocando elevados prejuízos. As tempestades seguintes têm contribuído para deslizamento de terras e queda de árvores e infraestruturas.

Em Buarcos, na travessa das Violetas, ruiu parte de um muro de sustentação, numa zona habitacional com vários edifícios de apartamentos e vivendas, pondo em risco prédios de habitação e uma unidade hoteleira.

Por precaução, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vereador Manuel Domingues, uma família residente num dos imóveis contíguos ao muro foi realojada.

Fonte da câmara municipal, por sua vez, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que “há muitos anos que os condomínios não conseguem chegar a acordo sobre quem tinha de reforçar o muro”. Os desentendimentos terão começado no início dos anos 90 do século passado.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz adiado para abril
12 de fevereiro

Linhas de ligação entre Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz estão suprimidas
12 de fevereiro

Democracia sempre
12 de fevereiro

Buracos negros com nariz de palhaço

Figueira da Foz

Figueira da Foz
12 de fevereiro às 11h31

Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz adiado para abril

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da FozMontemor-o-Velho
12 de fevereiro às 11h17

Linhas de ligação entre Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz estão suprimidas

0 comentário(s)
Figueira da Foz
12 de fevereiro às 10h01

Sessão de esclarecimento enche auditório da incubadora

0 comentário(s)