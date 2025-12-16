Uma embarcação de pesca naufragou hoje de manhã a cerca de 370 quilómetros de Aveiro, encontrando-se desaparecidos quatro dos sete tripulantes que seguiam a bordo, de nacionalidade indonésia, anunciou hoje a Marinha Portuguesa.

Em comunicado, a Marinha referiu que o alerta foi recebido às 07:50 através da Emergency osition Indicator Radio Beacon (EPIRB).

O barco terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro.

A Marinha acrescentou que “uma embarcação de pesca que se encontrava nas imediações [se deslocou] para o local, tendo resgatado três dos sete tripulantes, um deles em paragem cardiorrespiratória, que se encontravam a bordo de uma balsa salva-vidas”.

“Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, indicou.

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra estão hoje e quarta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) devido à agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes seis distritos estão sob aviso laranja até às 03:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo (o menos grave), por causa da ondulação com ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

Também por causa do estado do mar, o IPMA colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga sob aviso amarelo até às 03:00 de quarta-feira.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras marítimas de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Nazaré e Cascais estão fechadas a toda a navegação.

A barra marítima de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.