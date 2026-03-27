Não tenho nada contra! Apenas entendo que não é prioritário e que há outras obras muito mais úteis onde gastar o dinheiro, venha ele da CE ou não.

Acresce que estou farto de promessas de obras que ficam no papel.

Os figueirenses lembram-se certamente de que se pretendeu construir um aeroporto internacional com ligação a Fátima por comboio. Uma loucura que ficou cara a quem pensou nela.E lembram-se também que no primeiro mandato de Santana Lopes, julgo que em Outubro de 1999, foi anunciada a construção de um aeródromo (que já tinha anteprojecto e autorizações aprovadas) e que as obras começariam no ano seguinte.

Tudo isto ficou no papel!

Espero que a este aeródromo não aconteça o mesmo, porque embora não seja uma prioridade, pode vir a ser vantajoso. Não só, como se disse, para ser base de uma “empresa de formação de pilotos de drones” (até se garantiu que a empresa se fixaria no concelho em Setembro de 2024), como sobretudo para melhorar a eficiência no combate a incêndios rurais – a principal vantagem – , atrair operações aéreas, manutenção de treinos especializados, entre algumas outras valências. Ninguém seguramente o irá utilizar para transporte regular de passageiros ou carga.

O que a Figueira da Foz precisa é de uma zona industrial a sul do concelho, na zona da Marinha das Ondas-Leirosa (onde até existe um ramal ferroviário) e com acesso rápido pela saída da autoestrada para promover a criação de novas empresas, a formação de emprego e a fixação de mais população no concelho.