diario as beiras
Agir/ Negócios

QH Hotels com proposta de alojamento e jantar para o dia dos namorados

06 de fevereiro de 2026 às 11 h18
0 comentário(s)

O QH Hotels preparou um programa especial para quem procura surpreender no dia mais romântico do ano. No próximo 14 de fevereiro, a unidade hoteleira da Praia de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, apresenta um pacote completo que combina conforto, gastronomia e pequenos detalhes pensados para criar uma experiência inesquecível a dois.
A oferta inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço buffet, tratamento VIP no quarto — com espumante e bombons — e um jantar à luz das velas no restaurante SAL.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de fevereiro

Opinião: Mudar o comportamento perante o que não se espera
06 de fevereiro

Opinião: Travessas de hospitalidade
06 de fevereiro

Opinião: Discursos convenientes têm uma força de lei
06 de fevereiro

Opinião: É já no próximo domingo?

Agir/ Negócios

Agir/ Negócios
06 de fevereiro às 11h18

QH Hotels com proposta de alojamento e jantar para o dia dos namorados

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
05 de fevereiro às 10h22

Vila Nova de Poiares aderiu à Rede Espaço Energia

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
04 de fevereiro às 09h49

“Semana Litocar” proporciona ofertas exclusivas a empresas aderentes

0 comentário(s)