A PSP de Coimbra revelou hoje que procedeu à identificação do suspeito que terá atropelado, na manhã de domingo, uma mulher de 48 anos, que acabou por morrer na sequência dos ferimentos.

O atropelamento, seguido de fuga, terá ocorrido por volta das 08:00 de domingo, na Rua Jorge Anjinho, em Coimbra, tendo a mulher ficado em estado grave.

“A vítima do acidente acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu ontem [domingo] à noite”, acrescentou. De acordo com a PSP de Coimbra, foram acionados os meios policiais para o local e, de imediato, tiveram início às diligências necessárias para identificar e localizar o condutor da viatura em fuga, “o que aconteceu, horas depois do acidente, no concelho da Lousã”

