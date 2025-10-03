A PSP de Coimbra confirmou hoje a detenção de cinco pessoas que participaram, ontem, na manifestação em defesa da Palestina que decorreu na Baixa da cidade. São quatro mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 19 e os 31 anos. Estão indiciados pela prática do crime de resistência e coação sobre funcionário.

O Comando Distrital da Polícia esclarece que “a manifestação não foi comunicada ao Presidente da Câmara Municipal com a antecedência mínima de dois dias úteis”, conforme estabelecido por lei.

Apesar deste incumprimento legal, o Comando Distrital da PSP de Coimbra “promoveu as condições necessárias para que a referida concentração decorresse em segurança para todos os envolvidos e restante população, tendo identificado os respetivos promotores para posterior comunicação às autoridades judiciais, nos termos da lei”.

Aliás, a reportagem do DIÁRIO AS BEIRAS, ontem à noite na Portagem – antes das ocorrências na Ponte Santa Clara – registou o momento em que uma das promotoras do protesto apelava à manutenção da ordem durante a marcha e agradecia pela presença policial.



