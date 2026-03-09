diario as beiras
CoimbraFigueira da Foz

PSP efetua 15 detenções em três dias em Coimbra e na Figueira da Foz

09 de março de 2026 às 16 h18
0 comentário(s)
DR

A PSP anunciou hoje que efetuou 15 detenções em três dias, por suspeita de crimes de violência doméstica, tráfico de estupefacientes, furto e infrações rodoviárias, que terão ocorrido em Coimbra e na Figueira da Foz.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, as 15 detenções ocorreram entre sexta-feira e domingo.

Ao final do dia de domingo, um homem de 47 anos foi detido em Santa Clara, na cidade de Coimbra, por suspeita da prática do crime de violência doméstica contra a sua companheira.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de março

Metrobus deve começar a operar até Coimbra-B e Praça da República em agosto
09 de março

Arganil regista prejuízos de um milhão de euros
09 de março

PR: Montenegro saúda Seguro e diz-se certo de que haverá cooperação institucional e política leal
09 de março

Água que Une com 1.000 ME em obras executadas e lançadas - Governo

Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
09 de março às 19h54

Metrobus deve começar a operar até Coimbra-B e Praça da República em agosto

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da Foz
09 de março às 16h18

PSP efetua 15 detenções em três dias em Coimbra e na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Coimbra
09 de março às 16h10

Incêndio destrói garagem e carro em Coimbra

0 comentário(s)

Figueira da Foz

CoimbraFigueira da Foz
09 de março às 16h18

PSP efetua 15 detenções em três dias em Coimbra e na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
09 de março às 09h06

Alqueidão exige “reposição urgente” do serviço dos CTT

0 comentário(s)
Figueira da Foz
06 de março às 10h36

A14 poderá reabrir no dia 15 deste mês

0 comentário(s)