A PSP anunciou hoje que efetuou 15 detenções em três dias, por suspeita de crimes de violência doméstica, tráfico de estupefacientes, furto e infrações rodoviárias, que terão ocorrido em Coimbra e na Figueira da Foz.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, as 15 detenções ocorreram entre sexta-feira e domingo.

Ao final do dia de domingo, um homem de 47 anos foi detido em Santa Clara, na cidade de Coimbra, por suspeita da prática do crime de violência doméstica contra a sua companheira.

