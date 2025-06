Um homem foi detido pela PSP hoje de manhã no restaurante Brunn’s Dinner, localizado na Avenida Sá da Bandeira, em Coimbra. Esta detenção resulta de um desentendimento entre o proprietário do estabelecimento e um empregado. Este último terá ameaçado o proprietário na cozinha, com uma faca de grandes dimensões.

| Notícia em atualização