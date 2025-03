PSD aprova por unanimidade a recandidatura de Helena Teodósio à Câmara de Cantanhede

A Assembleia de Militantes da concelhia de Cantanhede do PSD já confirmou, por unanimidade, a proposta da Comissão Política de Secção de indicar Helena Teodósio como cabeça de lista da candidatura do partido à Câmara nas próximas autárquicas.

O desfecho da votação reconhece “o amplo reconhecimento do valor político da liderança da presidente da Câmara de Cantanhede, que, de resto, faz dela uma destacada autarca do PSD e explica o facto de ser atualmente conselheira nacional do PSD.

Helena Teodósio confessou que “o fator determinante para a decisão foi o sentimento de que os munícipes apreciam e valorizam o modo como toda a equipa tem exercido a sua função. Acredito que consolidei uma relação de confiança muito forte com as pessoas, com as juntas de freguesia, associações e empresas, e sinto que esperam de mim a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido por este executivo e pela excelente equipa de funcionários da autarquia”, afirmou.

