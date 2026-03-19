Três partidos da oposição em Coimbra criticaram a nomeação do motorista Sancho Antunes, que foi candidato do ADN à Câmara de Coimbra, para coordenador técnico de uma secção de assessoria ao conselho de administração dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC). A secção foi criada há cerca de 15 dias.

O PSD, através da Comissão Política de secção de Coimbra, manifestou preocupação relativamente à nomeação, frisando que esta decisão “levanta questões legítimas quanto às razões subjacentes a ambas as decisões”. O partido liderado por Martim Syder acusou ainda o PS de “criar nova rota do tacho”.

Já a Iniciativa Liberal mostrou-se indignado com a recente nomeação nos SMTUC, frisando que “este tipo de favorecimento fragiliza as instituições e quebra a confiança dos cidadãos”.

Maria Paixão, deputada do Bloco do Esquerda na Assembleia Municipal, questionou porque é que a “coligação de esquerda dá prendas à extrema direita”. A representante da força política questionou ainda se os cidadãos que votaram na na coligação Avançar Coimbra já se aperceberam que a coligação foi “um embuste”.