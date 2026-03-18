diario as beiras
Nacional

PRR: Há obras em causa devido ao mau tempo mas serão encontradas soluções – ministro

18 de março de 2026 às 11 h33
0 comentário(s)
DR

O ministro da Economia assumiu hoje que há obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que vão ficar em causa devido ao impacto do mau tempo, mas reiterou que serão encontradas soluções para que possam continuar.

“Há obras que vão ficar em causa por causa destes impactos, obras que estavam a correr, devidamente controladas e consideradas como sendo concluídas a tempo e por causa das intempéries não vão ser cumpridas”, disse Manuel Castro Almeida, numa audição na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O ministro explicou que estas obras vão ter o mesmo tratamento que outras que não iam ser concretizadas a tempo, ou seja, vão ser excluídas do PRR e substituídas por outros investimentos que possam ser feitos a tempo.

“Não estou à espera de ver o país com paisagem de obras a meio, paradas, porque faltou financiamento do PRR a meio da obra, haveremos de encontrar soluções para que obras possam continuar com ou sem financiamento do PRR”, assegurou.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de março

Sancho Antunes nomeado coordenador técnico nos transportes urbanos de Coimbra
18 de março

Mau Tempo: Governo vai apresentar candidatura a fundo de solidariedade europeu
18 de março

Operação Marquês: Sócrates com dois advogados oficiosos nomeados em separado
18 de março

Pull & Bear e Stradivarius reabrem amanhã e Zara a 2 de abril no Forum Coimbra

Nacional

Nacional
18 de março às 12h41

Mau Tempo: Governo vai apresentar candidatura a fundo de solidariedade europeu

0 comentário(s)
Nacional
18 de março às 12h17

Operação Marquês: Sócrates com dois advogados oficiosos nomeados em separado

0 comentário(s)
Nacional
18 de março às 11h33

PRR: Há obras em causa devido ao mau tempo mas serão encontradas soluções – ministro

0 comentário(s)