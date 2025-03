Projeto Travar a Pinheirinha avança para erradicar espécies invasoras

O projeto Travar a Pinheirinha, que visa a erradicação e controlo de espécie exóticas invasoras e a realização de ações de sensibilização e de restauro ecológico em Cantanhede, já está a ser executado.

O projeto foi aprovado no âmbito do Aviso n.º 11545/2023 – Proteção e Conservação da Natureza e da Biodiversidade – Projetos de erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias – do Fundo Ambiental, com o objetivo de assegurar o controlo, a contenção ou a erradicação de espécies exóticas invasoras prioritárias, anunciou ontem a Câmara de Cantanhede.

Segundo a autarquia, a iniciativa, resultante de uma candidatura submetida pelo Gabinete Técnico Florestal do Município de Cantanhede, foca-se nas espécies exóticas invasoras erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum), cana-do-reino (Arundo donax) e várias espécies de acácia (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e Acacia longifolia).

Culminará com ações de restauro ecológico, através da reintrodução de espécies nativas nos espaços intervencionados.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS