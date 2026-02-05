A ligação da ciência à participação cidadã para proteger as populações costeiras face à erosão e às alterações climáticas está na base do projeto iCOAST, liderado por uma investigadora da Universidade de Coimbra e que foi hoje divulgado.

O projeto de investigação iCOAST – Ecossistemas de Inovação para a Resiliência Climática em Comunidades Costeiras com Risco Elevado é liderado por Neide P. Areia, do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, e pretende repensar a proteção do litoral português.

“As recentes tempestades têm vindo a revelar a vulnerabilidade crescente do litoral português – erosão, subida do nível do mar e eventos extremos – o que coloca em risco vidas, bens e meios de subsistência”, alertou o CES.

Para Neide P. Areia, “não existe resiliência costeira sem a participação das comunidades”.

“A adaptação às alterações climáticas começa nas pessoas que vivem o risco todos os dias”, considerou a investigadora.

A equipa do iCOAST vai, nos próximos meses, “compreender perceções de risco, necessidades e prioridades das comunidades”, através de questionários, entrevistas e oficinas participativas que envolverão residentes, utilizadores das zonas costeiras e decisores locais.

Ao mesmo tempo, será monitorizada “a evolução da linha de costa, recorrendo a imagens de satélite e simulações computacionais, para identificar áreas de maior risco e testar soluções de adaptação em conjunto com os territórios”.

Segundo o CES, “esta abordagem permite criar estratégias mais inteligentes, sustentáveis e socialmente justas, envolvendo cidadãos, técnicos e decisores na tomada de decisão”.

O iCOAST tem em curso “uma campanha nacional de auscultação social, enquanto acompanha os impactos de eventos extremos recentes, como a depressão Kristin, e da erosão costeira, com recurso a modelação e análise espacial”.

Este projeto de investigação é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e integra o CES, o Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).