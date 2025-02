Programa apoia associações culturais não profissionais do Centro com 120 mil euros

O Programa de Apoio à Ação Cultural da Região Centro vai disponibilizar, este ano, 120 mil euros, para iniciativas ou projetos culturais de associações sem fins lucrativos e não profissionais da região.

As candidaturas para a iniciativa, que conta com um reforço orçamentário de 20% face a 2024, abrem hoje e decorrem até 23 de março, anunciou a vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)do Centro para a área da cultura, Alexandra Rodrigues.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do Programa de Apoio à Ação Cultural para 2025, na tarde de hoje, a responsável informou que a medida se destina apenas a iniciativas e projetos de associações culturais sem fins lucrativos e não profissionais, que tenham sede num dos 77 municípios abrangidos pela CCDR Centro.

Cada uma dessas entidades pode apresentar um projeto ao Apoio à Ação Cultural, que deve ser ou ter sido desenvolvido no território, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

Através deste apoio, a CCDR Centro procura “valorizar as diferentes expressões artísticas e culturais de caráter mais local e regional, e, no fundo, garantir que o seu trabalho é difundido no território”.

O objetivo é “preservar também o património cultural e histórico desta comunidade”, acrescentou Alexandra Rodrigues.

O programa divide-se em quatro medidas, nomeadamente o apoio a iniciativas de criação artística/produção (com um orçamento de 45 mil euros), de programação/difusão (50 mil euros), edição (15 mil euros) e formação/capacitação (10 mil euros).

As duas primeiras vertentes asseguram um apoio máximo de 1.500 euros por candidatura, enquanto as duas restantes de 1.000 euros.

A CCDR Centro irá fazer também um périplo pela região, entre os dias 20 e 28 de fevereiro, em Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

“Vamos estar disponíveis para, no território, poder ajudar a compreender melhor o normativo, o formulário e as questões mais frequentes”, que estarão desde hoje disponíveis no site da CCDR Centro, adiantou a responsável.

O Programa de Apoio à Ação Cultural era, até 2023, dinamizada pela Direção Regional de Cultura, passando, em 2024, a ser assegurada pela CCDR Centro, ano em que recebeu 152 candidaturas e apoiou 81 projetos, com 100 mil euros.

“Este ano, tentámos que os critérios de análise fossem mais densos, no sentido de nos permitir diferenciar melhor aquilo que são bons projetos. Tentamos também trazer alguma dinâmica, nomeadamente vamos majorar projetos que consigam introduzir parcerias supra-regionais”, esclareceu.

O Programa de Apoio à Ação Cultural está inserido no Cultura ao Centro, programa que, este ano, conta com mais duas vertentes: o apoio a parcerias culturais estratégicas (a lançar no primeiro semestre) e ao associativismo musical (em dezembro).

Para 2025, o Cultura ao Centro apresenta um orçamento de 200 mil euros, um acréscimo de 30% em comparação ao ano anterior.