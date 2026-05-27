Coimbra

Professor prova que o heavy metal também educa e inspira

27 de maio de 2026 às 08 h14
Sessão de reconhecimento decorreu no Salão Nobre do concelho | Foto: CMC
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

David Miguel, docente na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, foi recebido ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho. É um dos 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal 2026

A música clássica e o heavy metal parecem pertencer a universos inconciliáveis. Contudo, para o professor David Miguel, mundos que se cruzam de forma natural. Foi, precisamente, essa ousadia em aproximar realidades aparentemente opostas que o levou a ser selecionado como um dos 10 finalistas nacionais do Global Teacher Prize Portugal 2026.
Ontem, o Salão Nobre da câmara acolheu uma homenagem ao docente da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, cujo trabalho de investigação e prática pedagógica fundem a “música erudita” com o heavy metal, demonstrando que ambos partilham complexidade, virtuosismo e a capacidade de despertar emoções.
Numa conferência, no Canadá, o professor chegou a contestar a ideia de que o metal seria prejudicial à saúde, considerando-a uma falácia.
“Só quem nunca ouviu Rachmaninoff, Stravinsky ou temas de Black Sabbath e Opeth pode cair nessa ideia. O metal também pacifica”, defendeu.
O diretor do Conservatório, António Devesa, não poupou elogios a esta abordagem “inesperada e irreverente”, que desconstrói rótulos e incentiva os alunos a preferirem a curiosidade ao preconceito.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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