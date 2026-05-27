Professor prova que o heavy metal também educa e inspira

David Miguel, docente na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, foi recebido ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho. É um dos 10 finalistas do Global Teacher Prize Portugal 2026

A música clássica e o heavy metal parecem pertencer a universos inconciliáveis. Contudo, para o professor David Miguel, mundos que se cruzam de forma natural. Foi, precisamente, essa ousadia em aproximar realidades aparentemente opostas que o levou a ser selecionado como um dos 10 finalistas nacionais do Global Teacher Prize Portugal 2026.

Ontem, o Salão Nobre da câmara acolheu uma homenagem ao docente da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, cujo trabalho de investigação e prática pedagógica fundem a “música erudita” com o heavy metal, demonstrando que ambos partilham complexidade, virtuosismo e a capacidade de despertar emoções.

Numa conferência, no Canadá, o professor chegou a contestar a ideia de que o metal seria prejudicial à saúde, considerando-a uma falácia.

“Só quem nunca ouviu Rachmaninoff, Stravinsky ou temas de Black Sabbath e Opeth pode cair nessa ideia. O metal também pacifica”, defendeu.

O diretor do Conservatório, António Devesa, não poupou elogios a esta abordagem “inesperada e irreverente”, que desconstrói rótulos e incentiva os alunos a preferirem a curiosidade ao preconceito.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS