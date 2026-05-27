Coimbra

Obras avançam esta semana no muro do campo de futebol do Bairro Norton de Matos

27 de maio de 2026 às 09 h00
Muro caiu a 1 de novembro de 2025 | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ao fim de praticamente sete meses, o muro junto ao campo de futebol, na praça Alberto Sá de Oliveira, no Bairro Norton de Matos, vai ser requalificado.

A informação foi ontem adiantada pela Câmara Municipal de Coimbra ao DIÁRIO AS BEIRAS, depois do jornal ter dado conta ao executivo de uma queixa feita pelo morador Paulo Gomes.

“A requalificação desta zona deveria acontecer mas para mim já era um plano secundário, o prioritário é reerguer o muro”, frisou fonte do executivo.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

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