Professor da UC Luis Quintais vence Prémio PEN 2025 de poesia com “Nocturama”

15 de outubro às 17 h49
DR

O poeta português Luis Quintais, que também é antropólogo, ensaístas e que lecionada no Departamento de Antropologia da Universidade Coimbra, venceu por unanimidade o Prémio PEN 2025 de Poesia, com “Nocturama”, uma obra que o júri considerou ter “particulares qualidades estéticas”, anunciou hoje a editora Assírio & Alvim.

Nascido em 1968 em Angola, conquista assim o seu segundo Prémio PEN de Poesia, depois de já ter sido galardoado em 2015, pela obra poética “O Vidro”.

O júri, composto por António Apolinário Lourenço, Graça Capinha e Paula Cristina Costa, reconhece na obra “particulares qualidades estéticas traduzidas na construção de uma linguagem poética peculiar, desafiante, ocasionalmente cruel, habitada por gestos noturnos e imprecisos rumores, com a qual questiona a humanidade do humano, oscilando, criticamente, entre as tonalidades agónica, irónica e aforística na caracterização do mundo moderno”.

Autoria de:

Agência Lusa

