Procura-se novo espaço para Chá Dançante e Baile de Gala após dúvidas sobre segurança do Colégio das Artes

Os eventos da Queima das Fitas de Coimbra – Chá Dançante, Baile de Gala e Ceia dos Boémios – que estavam agendados para o Colégio das Artes na última semana deste mês, onde funciona o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, deverão ser transferidos para um outro local. A decisão foi tomada após uma reunião, ontem, entre a Reitoria da UC e a direção do Departamento de Arquitetura, depois de várias críticas sobre a escolha do local, designadamente o respetivo claustro, por parte de professores e alunos, devido a vários registos de degradação do edifício.

A reitoria da UC, liderada por Amílcar Falcão, confirma que “foram feitos trabalhos de avaliação da situação e procedeu-se à interdição de alguns espaços como medida preventiva”. Por outro lado, justifica que os pareceres requeridos para os referidos eventos “não apontam qualquer risco de segurança na realização no espaço do Colégio das Artes, que foi avalizada pelas Unidades Orgânicas [Faculdade de Ciências e Tecnologia e Colégio das Artes] que utilizam o edifício”.

Todavia, a Reitoria concluiu que, quanto ao espaço para o Chá Dançante, Baile de Gala e Ceia dos Boémios, “a decisão final será tomada considerando a visão e as preocupações dos estudantes”. Tendo em conta que fica aberta a possibilidade de transferência de espaço, cabe agora à Comissão Central da Queima das Fitas indicar, nos cerca de dez dias que faltam para a realização dos eventos, um novo espaço, que será condicionado à aprovação das condições de segurança.