Na sequência dos danos provocados pelas recentes condições meteorológicas adversas que afetaram o concelho da Lousã, a Câmara Municipal da Lousã emitiu uma comunicação em que assegura que “estão criadas condições para agilizar os processos de reparação e reconstrução de edifícios danificados, garantindo simultaneamente rapidez de intervenção e segurança estrutural”.

“Consciente das dificuldades enfrentadas por muitas famílias, a autarquia reforça que está ao lado dos lousanenses, prestando apoio técnico e administrativo para facilitar a reposição da normalidade”, reitera o município presidido por Victor Carvalho.

De acordo com a informação prestada, os proprietários “podem iniciar trabalhos de reparação sem necessidade de procedimento urbanístico prévio”, desde que as intervenções promovidas, clarifica a Câmara da Lousã, “não alterem fachadas ou telhados, não afetem a estrutura do edifício, mantenham o aspeto exterior original”.

