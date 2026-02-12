diario as beiras
CIM Região de CoimbraLousã

Procedimentos agilizados para reparações das intempéries

12 de fevereiro de 2026 às 10 h08
Câmara Municipal da Lousã

Na sequência dos danos provocados pelas recentes condições meteorológicas adversas que afetaram o concelho da Lousã, a Câmara Municipal da Lousã emitiu uma comunicação em que assegura que “estão criadas condições para agilizar os processos de reparação e reconstrução de edifícios danificados, garantindo simultaneamente rapidez de intervenção e segurança estrutural”.

“Consciente das dificuldades enfrentadas por muitas famílias, a autarquia reforça que está ao lado dos lousanenses, prestando apoio técnico e administrativo para facilitar a reposição da normalidade”, reitera o município presidido por Victor Carvalho.

De acordo com a informação prestada, os proprietários “podem iniciar trabalhos de reparação sem necessidade de procedimento urbanístico prévio”, desde que as intervenções promovidas, clarifica a Câmara da Lousã, “não alterem fachadas ou telhados, não afetem a estrutura do edifício, mantenham o aspeto exterior original”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

