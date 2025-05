Prisão preventiva para suspeito de incendiar viatura do vizinho na Figueira da Foz

Um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeita de incendiar a viatura de um vizinho, na zona da Figueira da Foz.

Numa publicação publicada no site, a força de segurança refere que “através da Diretoria do Centro, deteve, um homem, de 44 anos, suspeito da prática de um crime de incêndio, ocorrido na zona da Figueira da Foz.

“Os factos têm origem num diferendo relacionado com uma serventia que dá acesso a terrenos contíguos, propriedade do suspeito e do ofendido, e que tem gerado vários episódios de confrontos verbais e físicos”, acrescenta a mesma fonte.

Ainda de acordo com a mesma nota, é descrito que “no passado dia 28 de abril, no seguimento de uma acesa troca de palavras entre ambos, o suspeito muniu-se de um recipiente contendo gasolina, derramou o combustível na viatura do ofendido e ateou-lhe fogo, com recurso a um isqueiro”.

O incêndio acabou por alastrar à residência da vítima, tendo destruído por completo a viatura.

Os danos provocados só não foram mais avultados pela pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros da Figueira da Foz.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.