Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica

O Comando Territorial da GNR de Coimbra, através do Posto Territorial do Paião, deteve, no passado dia 11, “um homem de 51 anos por violência doméstica, no concelho da Figueira da Foz”, foi ontem anunciado.

Numa nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força militar explica que, “no âmbito de uma denúncia de violência doméstica, os militares desenvolveram diversas diligências de investigação que permitiram apurar que o suspeito ameaçou a vítima, sua companheira de 46 anos, com recurso a uma arma de fogo”.

Na sequência das diligências policiais, continua a GNR, foi dado cumprimento a um mandado, “que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de uma arma de fogo, acompanhada de cinco munições”.

Fonte da GNR revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a detenção foi efetuada na freguesia de Lavos e que o suspeito não possui qualquer tipo de antecedente criminal.

