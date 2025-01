Primeiro bebé do ano em Portugal nasceu em Coimbra

Adelina, a primeira bebé do ano em Portugal, nasceu em Coimbra, na Maternidade Bissaya Barreto, logo após a meia-noite de 1 de janeiro. Pais pela primeira vez, Iryna e Oleksandr, são ucranianos e vivem na Figueira da Foz há dois anos e meio.

Foi no final da contagem decrescente da passagem de ano, que Iryna deu à luz a primeira bebé de 2025 em Portugal, tendo nascido precisamente à meia-noite, informou o pai e confirmou o diretor de serviço da maternidade, Miguel Branco.

“A bebé nasceu à meia-noite. A Adelina tem um peso de 3.535 Kg e está muito bem de saúde”, referiu Miguel Branco.

Os pais falam numa passagem de ano diferente com a “melhor prenda” desta época festiva, a chegar no início do ano depois de uma espera de 41 semanas.

“Foi incrível. Foi um momento especial (meia-noite) para ela nascer e em Portugal que nos acolheu tão bem. Não foi combinado nascer neste dia, simplesmente aconteceu e realmente é muito bom”, começou por dizer o pai, acrescentando que é ainda mais especial porque o seu aniversário acontece a 3 de janeiro.

