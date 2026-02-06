De acordo com as previsões meteorológicas, está prevista precipitação persistente e por vezes forte entre as 06H00 e as 15H00 de amanhã (sábado) para o concelho de Coimbra, informou o município nas redes sociais.

Na publicação, a autarquia refere que “está a acompanhar, em permanência, 𝗼 𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼𝘀 𝗽𝗿ó𝘅𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗮𝘀. De acordo com as previsões meteorológicas, está prevista 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗶𝘁𝗮çã𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗲𝘇𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 entre as 𝟲H𝟬𝟬 𝗲 𝗮𝘀 𝟭𝟱H𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝘀á𝗯𝗮𝗱𝗼”.

“O período mais crítico deverá ocorrer durante o dia de amanhã, com rajadas de vento que podem atingir os 80 km/h, podendo agravar o risco de inundações e de queda de árvores ou estruturas”, acrescenta o município.

Ainda de acordo com a câmara municipal, as equipas de proteção civil, segurança e socorro, bem como os serviços municipais, estão em prontidão no terreno, em ações de prevenção e vigilância.

Entre os alertas deixados pelo município, a população deve evitar a circulação e permanência em zonas ribeirinhas ou inundáveis;, retirar bens e viaturas de áreas suscetíveis a cheias; garantir a limpeza de sistemas de drenagem junto às habitações e acompanhar a informação oficial e seguir as indicações das autoridades.