diario as beiras
Região Centro

Pressão na execução de fundos europeus na agenda de Ribau Esteves na CCDR Centro

08 de janeiro de 2026 às 17 h04
DR

Uma operação especial de gestão de fundos europeus, com pressão na execução, é uma das 14 ações que Ribau Esteves, candidato único à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)do Centro, quer promover.

No capítulo dos fundos europeus, quer do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), quer do programa Centro 2030, o futuro líder da entidade regional, que irá a votos na segunda-feira, apoiado por PSD e PS, advogou também o combate ao “problema diabólico de burocracia” existente em Portugal, também no acesso àqueles instrumentos de apoio financeiro.

“Quando falamos em pressão na execução é um trabalho de equipa, obviamente. De toda a gente que é titular de projetos aprovados, de toda a gente que é gestor de processos, nomeadamente a própria CCDR, pelos seus serviços de análise de propostas, velocidade nesse processo, é um trabalho de equipa, não é ninguém que pressiona ninguém”, defendeu.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (09/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

