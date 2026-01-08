Uma operação especial de gestão de fundos europeus, com pressão na execução, é uma das 14 ações que Ribau Esteves, candidato único à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)do Centro, quer promover.

No capítulo dos fundos europeus, quer do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), quer do programa Centro 2030, o futuro líder da entidade regional, que irá a votos na segunda-feira, apoiado por PSD e PS, advogou também o combate ao “problema diabólico de burocracia” existente em Portugal, também no acesso àqueles instrumentos de apoio financeiro.

“Quando falamos em pressão na execução é um trabalho de equipa, obviamente. De toda a gente que é titular de projetos aprovados, de toda a gente que é gestor de processos, nomeadamente a própria CCDR, pelos seus serviços de análise de propostas, velocidade nesse processo, é um trabalho de equipa, não é ninguém que pressiona ninguém”, defendeu.

