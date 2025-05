Presidente do Tondela cumpre sonho da subida à I Liga e diz que treinador é para manter

O presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, disse ontem que cumpriu o sonho de ver o clube subir à I Liga de futebol, como prometeu, referindo que o treinador Luís Pinto “é para manter”. “Está cumprido o que eu imaginei, o que eu sonhei e o que prometi aos adeptos, quando pedia calma, porque rapidamente iríamos subir novamente à I Liga”, disse Gilberto Coimbra, um pedido que fazia sempre nas assembleias-gerais do clube, desde que o Tondela desceu no final da época 2021/22.

O Tondela sagrou-se ontem, pela segunda vez, campeão da II Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita à União de Leiria, subindo ao primeiro escalão com a companhia do Alverca, enquanto o Vizela vai disputar o play-off. O Tondela confirmou na 34.ª e última jornada a liderança que não deixou desde a 20.ª, para reeditar a conquista do cetro de 2014/15, com a vitória em Leiria, por 2-0, e alcançou a sua oitava presença entre os ‘grandes’, após três épocas no segundo escalão, ao somar 64 pontos.

“Era quase uma promessa, embora não pudesse prometer, mas era como se fosse, porque era uma grande convicção minha. Era um sonho meu e tudo faria para cumprir e hoje concretizou-se”, reforçou à agência Lusa. Questionado sobre o futuro do treinador, que esta época se estreou na liga profissional de futebol, Gilberto Coimbra afirmou que “Luís Pinto é para manter”.

“Luís Pinto é treinador do Tondela e, naturalmente, é para manter. O Luís [Pinto] é sem dúvida a minha pessoa de confiança”, afirmou Gilberto Coimbra. O presidente fez ainda questão de agradecer aos adeptos do Tondela, “foram mais de três mil”, apontou, que se deslocaram a Leiria e que “nos últimos 10 minutos foram por demais importantes para a festa que agora se faz”. “Um agradecimento muito especial à massa adepta”, realçou.