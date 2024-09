Presidente do Politécnico de Coimbra quer acelerar mudanças

“As novas tecnologias estão a obrigar-nos a mudar”, constatou ontem o presidente do Politécnico de Coimbra, reconhecendo que “cabe aos professores antecipar as mudanças”, mas “toda esta transformação em que temos de participar está ainda por começar no Politécnico de Coimbra, ou acontece de forma ténue”, desabafou Jorge Conde.

Na intervenção que fez na cerimónia de abertura, o presidente dirigiu-se aos colegas docentes para alertar que “continuamos a não conseguir agir globalmente e a ter dificuldades em percecionar o que se passa para lá do nosso departamento”, e por isso, “temos dificuldade em transformar os cursos, as áreas científicas, em juntar coisas ou em fazê-las de forma diferente. Somos naturalmente acomodados”.

