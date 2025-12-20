O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou hoje que o reforço da solidariedade internacional “é imperativo” no contexto atual e apelou aos cidadãos para que façam deste princípio “um objetivo comum” e uma “bússola individual”.

“Se acreditarmos que a solidariedade é um dos valores fundamentais das relações internacionais no século XXI, sabemos que, no contexto da globalização e do desafio da crescente desigualdade, o reforço da solidariedade internacional é imperativo”, lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

A propósito do Dia Internacional da Solidariedade Humana, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e assinalado hoje, Marcelo aponta que a proclamação desta data “promoveu o conceito de solidariedade enquanto pilar na luta pela erradicação da pobreza, o primeiro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, agenda com a qual Portugal está comprometido”.

“Neste dia, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apela a todos os concidadãos para que façam deste princípio da solidariedade um objetivo comum e bússola individual nas diferentes esferas das nossas vidas”, lê-se no texto.