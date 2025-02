Presidente da federação destaca “momento histórico” com Portugal no Eurobasket2025 feminino

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) considerou ontem um “momento histórico” o apuramento inédito da seleção feminina para o Eurobasket2025, ao vencer a Sérvia por 57-40, em Coimbra, no último jogo de apuramento.

“Estas jovens jogadoras vão ficar registadas a letras de ouro na história do basquetebol português, porque quem esteve em Coimbra percebeu que foi [uma vitória] para além das pernas, do coração e dos pulmões, em que a vontade de vencer e de se superar esteve na cabeça”, disse Manuel Fernandes à agência Lusa, no final da partida, no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia.

A seleção portuguesa feminina de basquetebol conseguiu ontem uma inédita qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, ao assegurar o segundo lugar do Grupo G de qualificação, ao vencer a Sérvia por 57-40.

Com esta vitória, perante um adversário sem derrotas, Portugal terminou a fase de apuramento como o melhor segundo classificado dos oito grupos, garantindo uma das quatro vagas para as seleções com esta classificação.

Para o presidente da FPB, a qualificação representa um “salto qualitativo para o basquete feminino”, que, a partir de agora, “pode pensar em resultados ainda melhores”.

“Sempre acreditei que era possível e esta qualificação para o Eurobasket2025 que era a nossa grande aposta, só possível com a determinação da federação, dos treinadores, da equipa e do público, que hoje foi fantástico”, frisou Manuel Fernandes.

O dirigente espera uma participação “de luta, sacrifício e paixão de jogar” no Eurobasket2025 feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, entre as quais as anfitriãs República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.

“Depois logo veremos, mas vamos dignificar Portugal”, sublinhou.

Grã-Bretanha, Lituânia e Suíça acompanham Portugal no apuramento para a fase final como segundos classificados, enquanto Espanha, Eslovénia, Bélgica, Suécia, França, Turquia, Sérvia e Montenegro como vencedoras das ‘poules’.