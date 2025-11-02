O novo presidente da Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, afirmou hoje que pretende tornar o concelho num dos melhores do país para viver, invertendo o atual declínio populacional.

Esta tarde, na cerimónia de tomada de posse, na Casa das Artes, José Miguel Ferreira (PSD/CDS-PP), eleito com maioria absoluta, alertou o ministro das Infraestruturas e Habitação para a necessidade de entrar rapidamente em funcionamento o sistema de transporte ‘metrobus’, no antigo canal ferroviário da Lousã, que liga este concelho a Coimbra, com passagem por Miranda do Corvo.

O autarca, de 37 anos, desafiou ainda o governante, que assistiu à sessão, a alargar o ‘metrobus’ a outros municípios e aos polos universitários de Coimbra e a concluir a ligação da Autoestrada 13, parada há vários anos à entrada de Coimbra, ao Itinerário Principal (IP) 3.

