O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, revelou na conferência de imprensa feita com carácter de urgência ao início da noite que a decisão de evacuação nas zonas ribeirinhas do concelho de Coimbra foi tomada pelo risco real dos diques do rio Mondego rebentarem.

“Há aqui um risco claro dos diques do Mondego colapsarem. Os valores de precipitação de hoje foram uma brutalidade. Choveu 20% do que chove num ano. Está previsto começar amanhã um padrão igual, algo verdadeiramente excecional”, disse.

O responsável garantiu, no entanto, que todo o rio Mondego está a ser monitorizado.

| Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS