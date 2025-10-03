diario as beiras
Coimbra

Prémio universitário recoloca Conimbriga no mapa

03 de outubro às 09 h54
Foi a leveza da escrita que Virgílio Hipólito Correia utilizou no seu livro “Conimbriga: a vida de uma cidade da Lusitânia” que lhe valeu a conquista da 16.ª edição do Prémio Joaquim de Carvalho, instituído pela Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC).
O livro foi escolhido por um júri de cinco professores da Universidade de Coimbra, representantes das Faculdades de Psicologia e Ciências da Educação, Medicina, Direito, Ciências de Desporto e Farmácia.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 03/10/2025

Autoria de:

António Rosado

