O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai plantar oito hectares de pinheiro-bravo nas dunas de Cantanhede, no distrito de Coimbra, para a produção de resina.

“Ao todo, serão plantadas 1.250 plantas por hectare, prevendo-se a redução da densidade para 278 plantas por hectare” após a enxertia do pomar com material genético para tornar as árvores mais proveitosas para a produção de resina.

O plantio tem como objetivo “obter plantas de enxertos (porta-enxertos) para um futuro pomar clonal destinado à produção de resina”, explicou o ICNF, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

