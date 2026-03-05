diario as beiras
Povoamento de pinheiro-bravo com oito hectares plantado em Cantanhede

05 de março de 2026 às 11 h36
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai plantar oito hectares de pinheiro-bravo nas dunas de Cantanhede, no distrito de Coimbra, para a produção de resina.

“Ao todo, serão plantadas 1.250 plantas por hectare, prevendo-se a redução da densidade para 278 plantas por hectare” após a enxertia do pomar com material genético para tornar as árvores mais proveitosas para a produção de resina.

O plantio tem como objetivo “obter plantas de enxertos (porta-enxertos) para um futuro pomar clonal destinado à produção de resina”, explicou o ICNF, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Agência Lusa

