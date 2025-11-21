diario as beiras
Portugal vence Suíça e está nas meias-finais do Mundial sub-17

21 de novembro às 17 h55
FPF

Portugal qualificou-se hoje para as meias-finais do Mundial de futebol de sub-17, ao vencer a Suíça, por 2-0, em jogo dos quartos de final, aguardando pelo vencedor do duelo entre Marrocos e Brasil.

Em Doha, no Qatar, a formação orientada por Bino Maçães inaugurou o marcador por Mateus Mide, aos 41 minutos, e ampliou a vantagem com um golo de José Neto, aos 53.

A seleção portuguesa, que tinha caído nos quartos de final em 1995 e 2003, vai disputar pela primeira vez as meias-finais de um Mundial de sub-17, apesar de, em 1989, ter chegado ao terceiro lugar do torneio então disputado no escalão de sub-16.

A seleção das ‘quinas’, atual campeã europeia, vai disputar na segunda-feira a presença na final frente ao vencedor do duelo de hoje entre Marrocos e Brasil.

