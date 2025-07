Portugal vence a Suíça na qualificação para a Liga Europeia de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje por 6-5 a Suíça, em Batumi, na Geórgia, para a primeira jornada desta etapa de qualificação da Liga Europeia, em que esteve a perder por 2-0.

Detentor do título, Portugal, que no sábado defronta a Estónia e no domingo a anfitriã Geórgia e que tinha já dois triunfos, soma nove pontos na qualificação rumo à Superfinal de Viareggio, em Itália, a decorrer de 09 a 14 de setembro.

Rúben Brilhante e Miguel Pintado, ambos com dois golos, Rui Coimbra e André Lourenço foram os marcadores da seleção portuguesa, que chegou ao final do primeiro período nas areias da praia de Batumi a perder por 2-0.

Portugal, que esteve ainda a perder por 3-1, reagiu e empatou a 3-3 no final do segundo período e já no terceiro passou para a frente com uma vantagem de dois golos aos 5-3 e 6-4, que foi ainda amenizada no resultado final de 6-5.

Com cada nação a participar em dois torneios e sendo este o último para Portugal, só no final das quatro etapas iniciais da prova (termina a 03 de agosto) é que ficam definidos os oito finalistas para a Superfinal.