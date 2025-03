Ponte da Figueira da Foz deve reabrir à noite na primeira semana de maio

A reabertura do trânsito à noite na ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, está prevista para a primeira semana de maio, anunciou hoje o presidente da Câmara.

Segundo Pedro Santana Lopes, que em fevereiro tinha defendido a reabertura do trânsito noturno na ponte até 21 de março, o condicionamento da circulação mantém-se até início de maio, “se o mau tempo não obrigar a novo prolongamento”.

A Infraestruturas de Portugal, dona da obra, suspendeu o trânsito noturno na ponte Edgar Cardoso devido às obras de requalificação e reforço iniciadas em 2022, com exceção para veículos de emergências, e noites de sexta-feira para sábado e domingo.

Durante o dia, a circulação processa-se de forma condicionada.

A empreitada que tem como parte mais vital a substituição de tirantes, inclui o reforço das vigas do tabuleiro e do sistema de fixação do tabuleiro, reabilitação dos aparelhos de apoio, decapagem e pintura geral do tabuleiro metálico, além de trabalhos de complementares de pavimentação, iluminação, drenagem, juntas de dilatação, reparação e proteção das superfícies de betão.

A Ponte da Figueira da Foz, como também é conhecida, projetada pelo professor Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro ‘atirantado’ realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.

As obras iniciadas no final de 2022, com um prazo de execução de 21 meses, num investimento de 16,8 milhões de euros, deverão estar concluídas antes do verão.