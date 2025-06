Polo de Murtede da USF Bairrada fecha devido a férias

Quase um mês e meio é tempo que o polo de Murtede da USF Bairrada, no concelho de Cantanhede, vai estar encerrado devido a férias dos profissionais. O aviso foi afixado na porta daquele serviço, dando conta que a USF estará fechada “por motivo de férias” a partir de amanhã até ao dia 1 de agosto. Quem precisar de ser assistido deverá dirigir-se ao polo de Sepins, ao polo dos Covões ou ligar para a Linha Saúde 24, em caso de urgência.

Num comunicado publicado ontem nas redes sociais, a Junta de Freguesia de Murtede manifestou “profundo desagrado pelo “recorrente encerramento do polo de Murtede da USF Bairrada e pelo teor inaceitável do último aviso publicado”.

