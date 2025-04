Politécnico de Coimbra promoveu “empreendedorismo social no feminino” em Angola

Uma delegação do Politécnico de Coimbra está de regresso de Angola, onde nos últimos dias fez a formação de formadores em “Empreendedorismo Social”. Tratou-se da segunda sessão desta iniciativa, no âmbito do projeto Impar – “Empoderar as mulheres como promotoras da economia social na região subsaariana”.

As atividades decorreram entre 7 e 11 de abril, nas instalações da Universidade Técnica de Angola (UTANGA), em Luanda. O grupo que se deslocou desde Coimbra foi recebida no Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI).

Os visitantes tiveram um encontro com a secretária de Estado (de Angola) para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Ceita e Almeida, bem como por representantes do Centro Nacional de Investigação Científica daquele país. De acordo com os serviços do Politécnico de Coimbra, “este momento representou um passo estratégico no reforço das parcerias institucionais, em prol de um futuro mais inclusivo, sustentável e centrado no empoderamento feminino”.

O Projeto IMPAR reúne instituições do ensino superior de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Espanha e Portugal, contando com o apoio do programa Erasmus+ da União Europeia.