Politécnico de Coimbra homenageia “cinco personalidades relevantes” na sua história

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai homenagear “cinco personalidades relevantes” na sua história, no Dia da instituição, que este ano assinala assinalar o 45.º aniversário, na sexta-feira, pelas 15:30, no Convento São Francisco, naquela cidade.

A presidente do Conselho Geral, Maria Manuel Leitão Marques, a ex-diretora do Instituto Pedro Nunes e membro externo do Conselho Geral, Teresa Mendes, os dois últimos presidentes do Politécnico de Coimbra, Rui Antunes e José Manuel Torres Farinha, e a diretora do Centro Cultural Penedo da Saudade, Cristina Faria, são os cinco homenageados, refere uma nota do IPC.

O Dia do IPC este ano contará também, entre outras iniciativas, com uma conferência por Paulo Moita de Macedo, professor catedrático convidado dos institutos superiores de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa, presidente da comissão executiva e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos e antigo ministro da Saúde.