Politécnico de Coimbra avança com residência estudantil de 400 camas

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vai avançar com a construção de uma nova residência para estudantes, num investimento de 12,6 milhões de euros, de acordo com o concurso publicado hoje em Diário da República.

O anúncio respeita ao projeto Espaço U, no campus do IPC, em São Martinho do Bispo – onde se localiza a Escola Superior Agrária, o Instituto de Contabilidade e Administração e os Serviços Centrais da instituição – com capacidade para 400 camas.

Fonte do IPC disse à agência Lusa que a futura unidade foi alvo de uma candidatura ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior e obteve financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo contrato foi assinado ainda com o anterior Governo.

De acordo com o concurso público hoje publicado, o prazo de execução da nova residência é de 24 meses, a contar da data de consignação.

As propostas devem ser entregues até dia 03 de novembro.