diario as beiras
Coimbra

Politécnico de Coimbra ajuda a formar nutricionistas na Guiné-Bissau

27 de fevereiro de 2026 às 17 h35
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

O Instituto Politécnico de Coimbra está a apoiar a criação da primeira licenciatura na área da nutrição na Guiné-Bissau, no âmbito de uma parceria formalizada hoje para formação de profissionais num país marcado pela insegurança alimentar e desnutrição.

A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) e a Escola Nacional de Saúde da Guiné-Bissau (ENSGB) assinaram hoje, em Coimbra, um protocolo para o trabalho conjunto na criação da primeira licenciatura em Dietética e Nutrição na Guiné-Bissau.

No país africano, e de acordo com dados da Organização das Nações Unidas disponibilizados pela Escola Superior de Coimbra, “22 por cento das famílias guineenses vivem em situação de insegurança alimentar e 28 por cento das crianças com menos de cinco anos apresentam desnutrição crónica”.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (28/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Politécnico de Coimbra ajuda a formar nutricionistas na Guiné-Bissau
27 de fevereiro

Mau tempo: Circulação na A1 reposta hoje após ‘luz verde’ do LNEC e IMT – Governo
27 de fevereiro

Investigadores comparam trabalho especializado em acessos vasculares com modelo convencional
27 de fevereiro

Nova temporada do Cineteatro leva à Mealhada Valter Lobo, Camané e Mário Laginha

Coimbra

Coimbra
27 de fevereiro às 17h35

Politécnico de Coimbra ajuda a formar nutricionistas na Guiné-Bissau

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 17h12

Mau tempo: Circulação na A1 reposta hoje após ‘luz verde’ do LNEC e IMT – Governo

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 16h54

Investigadores comparam trabalho especializado em acessos vasculares com modelo convencional

0 comentário(s)