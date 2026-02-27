O Instituto Politécnico de Coimbra está a apoiar a criação da primeira licenciatura na área da nutrição na Guiné-Bissau, no âmbito de uma parceria formalizada hoje para formação de profissionais num país marcado pela insegurança alimentar e desnutrição.

A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) e a Escola Nacional de Saúde da Guiné-Bissau (ENSGB) assinaram hoje, em Coimbra, um protocolo para o trabalho conjunto na criação da primeira licenciatura em Dietética e Nutrição na Guiné-Bissau.

No país africano, e de acordo com dados da Organização das Nações Unidas disponibilizados pela Escola Superior de Coimbra, “22 por cento das famílias guineenses vivem em situação de insegurança alimentar e 28 por cento das crianças com menos de cinco anos apresentam desnutrição crónica”.

