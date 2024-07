Polícia Judiciária detém suspeito de roubo com arma de fogo em Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quinta-feira um homem, residente em Coimbra, acusado de três crimes de roubo com arma de fogo e dois de ofensa à integridade física qualificada, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ informou que o suspeito foi detido no âmbito de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.

O primeiro roubo ocorreu no dia 30 de abril, nas imediações de Coimbra, junto a uma caixa ATM, enquanto os outros dois registaram-se no dia 04 de maio, visando um estabelecimento comercial, em Carregal do Sal, distrito de Viseu, e uma mulher que circulava apeada numa das artérias mais movimentadas da cidade, adiantou a PJ.

“Destaca-se o facto de que, nos dois últimos roubos, as vítimas, ambas do sexo feminino, terem sido violentamente agredidas”.

No âmbito desta investigação da Diretoria do Centro, a PJ já havia detido um outro homem, em maio, a quem foi aplicada, na altura, a medida de coação de prisão preventiva.

O agora detido, com 27 anos, ficou também sujeito a prisão preventiva.