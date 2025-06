Polícia Judiciária detém suspeito de lançar fogo em Tondela

Um homem de 61 anos foi detido por suspeita de crime de incêndio florestal na segunda-feira, em Tondela, distrito de Viseu, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

“Com recurso a um pequeno maçarico, o arguido provocou um incêndio num eucaliptal, inserido numa zona com vasta mancha florestal, e confinante com zonas urbanas”, anunciou, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a PJ.

Segundo o documento, o incêndio “só não adquiriu proporções mais gravosas pela rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Tondela e Cabanas de Viriato [concelho de Carregal do Sal]”, também distrito de Viseu.

“De referir que, nesse dia, verificavam-se condições de risco muito elevadas de incêndio, com temperaturas a rondar os 40º e baixa humidade relativa, propícias a causar um incêndio de grandes dimensões”, recordou.

A PJ informou que a detenção foi feita através da diretoria do Centro e contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro e do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Mangualde, distrito de Viseu.

O suspeito, um homem de 61 anos, é ouvido hoje no Tribunal Judicial de Viseu para primeiro interrogatório judicial e para lhe serem aplicadas as medidas de coação.