Plutónio é o primeiro nome confirmado na Queima das Fitas de Coimbra

O rapper Plutónio é o primeiro artista confirmado para as noites do parque, anunciou ontem a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2024. Reconhecido como uma das vozes mais autênticas e influentes do hip-hop nacional, o artista subirá ao palco da Praça da Canção na sexta-feira, dia 30 de maio.

“É com grande entusiasmo que anunciamos o Plutónio como o primeiro artista confirmado da Queima das Fitas 2025. Este é um nome que reflete o melhor do talento nacional e que, certamente, será recebido com grande expectativa por toda a nossa comunidade académica”, adianta, numa nota enviada à imprensa, a comissão organizadora da festa académica.

Plutónio, que iniciou a sua carreira em 2013, é hoje um dos maiores nomes da música portuguesa. O seu último álbum, Carta de Alforria, tem sido um sucesso, acumulando milhares de “streams” e conquistando os tops de música em Portugal. Entre os seus temas mais marcantes encontram-se “Interestelar”, “Meu Deus”, “1 de Abril” e muitas outras que “prometem fazer vibrar o público em Coimbra”, acrescenta a organização.

A Queima das Fitas de Coimbra decorre entre os dias 23 e 31 de maio.