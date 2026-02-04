A plataforma para pedir apoios até 10 mil euros para a reconstrução na sequência da depressão Kristin vai estar disponível na manhã de quinta-feira, no sítio na Internet da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

“Nos apoios até aos 10 mil euros, que estamos a dar total urgência, a partir de amanhã [quinta-feira], na CCDR Centro, já estará disponível, tenho já a confirmação”, afirmou à agência Lusa o responsável pela Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin, Paulo Fernandes.

O ‘site’ da CCDR Centro é www.ccdrc.pt.

A partir de dia 05 de fevereiro, a plataforma pode “começar a receber as candidaturas, de acordo com o regulamento que saiu hoje”, declarou Paulo Fernandes.

