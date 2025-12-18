diario as beiras
Coimbra

PJ deteve em Coimbra homem de 41 anos suspeito de abuso sexual do filho de 13 anos

18 de dezembro de 2025 às 15 h54
0 comentário(s)
DR

Um homem de 41 anos suspeito da prática reiterada de abusos sexuais sobre o seu filho, de 13 anos, ao longo de três anos, em Coimbra, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou hoje esta entidade policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que o arguido “aproveitou-se do seu natural ascendente sobre a vítima para a submeter, durante cerca de três anos, à prática de atos sexuais abusivos, que a mesma sofreu em silêncio”.

Na nota, a PJ revelou ainda que o suspeito “tinha já sido detido em flagrante delito”, em março passado, por posse de imagens e vídeos de pornografia de menores, tendo, na altura, o tribunal determinado que ficasse a aguardar julgamento em liberdade, isto é, “sujeito a medida de coação não detentiva”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de dezembro

Spinumviva: José Manuel Pureza diz que é uma história da qual sai mal primeiro-ministro e PGR
18 de dezembro

PJ deteve em Coimbra homem de 41 anos suspeito de abuso sexual do filho de 13 anos
18 de dezembro

Spinumviva: "É a justiça a funcionar" – Presidente da República
18 de dezembro

PGR invoca clima contra si para pedir escusa na Spinumviva e recusa terem sido ultrapassados limites

Coimbra

CoimbraNacional
18 de dezembro às 16h25

Spinumviva: José Manuel Pureza diz que é uma história da qual sai mal primeiro-ministro e PGR

0 comentário(s)
Coimbra
18 de dezembro às 15h54

PJ deteve em Coimbra homem de 41 anos suspeito de abuso sexual do filho de 13 anos

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
18 de dezembro às 10h16

Há fundos europeus para a expansão do metrobus

0 comentário(s)