Duas mulheres, de 40 e 54 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária, no âmbito de mais uma fase da operação “Gambérria”, informou hoje a força policial em comunicado.

Na nota enviada à imprensa, a PJ afirma que “através da Diretoria do Centro, desenvolveu mais uma fase da operação “Gambérria”, na qual foram detidas duas mulheres, funcionárias administrativas de uma Unidade de Saúde Familiar (USF), responsáveis pela inscrição fraudulenta de milhares de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde (SNS)”.

“Em cumprimento do mandados de detenção emitidos pelo DIAP Regional de Coimbra, além de duas buscas domiciliárias foi ainda realizada uma busca à Unidade de Saúde Familiar (USF), onde as duas suspeitas exerciam funções, resultando destas diligências a apreensão, entre outros, de um enorme acervo de documentação utilizada em processos de atribuição de forma indevida de números de utentes, que inequivocamente correlacionam as detidas, com a prática, entre outros, dos crimes de corrupção passiva, associação de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática”, acrescentou a PJ.

