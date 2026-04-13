AveiroRegião Centro

PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

13 de abril de 2026 às 14 h54
Mandado foi emitido pelo Ministério Público de Ílhavo | Fotografia: DR
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 60 anos suspeito de burlas de várias dezenas de milhares de euros relacionadas com a contratação de empréstimos em nome de terceiros, sem o seu conhecimento, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ de Aveiro esclareceu que o suspeito foi detido no cumprimento de mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público de Ílhavo, quando se preparava para abandonar o território nacional.

Segundo a Judiciária, o homem é suspeito da prática dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documentos, a partir dos quais terá obtido, ilicitamente, “dinheiro, serviços e bens no valor de várias dezenas de milhares de euros”.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

De acordo com a investigação, o suspeito ter-se-á aproveitado do acesso a documentação e dados de identificação de várias pessoas para subscrever diversos contratos de crédito em nome destas, sem o seu conhecimento.

“Todos os contratos eram celebrados sem qualquer intenção de cumprimento dos mesmos, fazendo o detido modo de vida desta prática, não se lhe conhecendo qualquer ocupação profissional”, acrescenta a comunicado.

A PJ refere ainda que o detido, já com condenação anterior pelo mesmo tipo de crimes e com outras investigações a correr termos em que também é suspeito, “fazia desta prática modo de vida, não se lhe conhecendo qualquer ocupação profissional”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de abril

Professores impedidos de concorrer por erros da plataforma
13 de abril

Presidente do sindicato diz que jornalistas "são escrutinados todos os dias"
13 de abril

Homem detido por furtar 69 passes sociais em loja dos SMTUC
13 de abril

Festival cruza cultura urbana, gastronomia e música na Estação Nova de Coimbra

Aveiro

PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

Homem morre atropelado no IC2 em Albergaria-a-Velha

Município de Anadia contra extração de inertes na zona de “Barro do Moleiro”

Região Centro

PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

Homem morre atropelado no IC2 em Albergaria-a-Velha

Danos provocados pelo mau tempo impressionam Seguro