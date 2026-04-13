PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 60 anos suspeito de burlas de várias dezenas de milhares de euros relacionadas com a contratação de empréstimos em nome de terceiros, sem o seu conhecimento, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ de Aveiro esclareceu que o suspeito foi detido no cumprimento de mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público de Ílhavo, quando se preparava para abandonar o território nacional.

Segundo a Judiciária, o homem é suspeito da prática dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documentos, a partir dos quais terá obtido, ilicitamente, “dinheiro, serviços e bens no valor de várias dezenas de milhares de euros”.

De acordo com a investigação, o suspeito ter-se-á aproveitado do acesso a documentação e dados de identificação de várias pessoas para subscrever diversos contratos de crédito em nome destas, sem o seu conhecimento.

“Todos os contratos eram celebrados sem qualquer intenção de cumprimento dos mesmos, fazendo o detido modo de vida desta prática, não se lhe conhecendo qualquer ocupação profissional”, acrescenta a comunicado.

A PJ refere ainda que o detido, já com condenação anterior pelo mesmo tipo de crimes e com outras investigações a correr termos em que também é suspeito, “fazia desta prática modo de vida, não se lhe conhecendo qualquer ocupação profissional”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.